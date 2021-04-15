Başika üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajları

AA 15 Nisan 2021 Perşembe 01:11 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 01:11

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Bakanlar paylaşımlarında şehit asker için Allah'tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır diledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli kahpe saldırıda şehit olan Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, hüzünlü ailesine ve kahraman silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır" dileyerek, "Şehidimizin mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

- AK Parti'den başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da saldırıda şehit düşen asker için Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit askere Allah'tan rahmet dileyerek, saldırıyı yapanlara gereken bedelin misliyle ödetileceğini belirtti.

Çelik, paylaşımında "Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

- İletişim Başkanı Altun'un taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olmasının yürekleri dağladığını belirterek, başsağlığı diledi.