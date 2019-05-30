Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası! Basın Ekspres yolunda “yol verme” yüzünden seyir halindeyken tartışmaya başlayan iki sürücü, araçlarını durdurup kavga etti. Sürücülerden biri diğerine bıçak salladı. Şahısların kavga ettiği o anlar araç kamerasına yansıdı.