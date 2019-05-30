28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,974
  • 6,6612
  • 245.097
  • 89.028
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası!

Basın Ekspres yolunda “yol verme” yüzünden seyir halindeyken tartışmaya başlayan iki sürücü, araçlarını durdurup kavga etti. Sürücülerden biri diğerine bıçak salladı. Şahısların kavga ettiği o anlar araç kamerasına yansıdı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Uzun süren tartışmanın büyümesi üzerine, sürücüler birbirini takip etmeye başladı. Birbirlerini sıkıştıran sürücüler trafiği tehlikeye soktu.
 

“YOL VERME” YÜZÜNDEN BIÇAK SALLADI

 
Dakikalar süren takipleşmenin ardından sürücüler, Atatürk Havalimanı kavşağında araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Kavga esnasında diğer aracı sıkıştıran aracın sürücüsü eline aldığı bıçakla diğer sürücüye saldırdı. Kavga yoldan geçen vatandaşlar tarafından ayrılırken, yaşananlar ise araç kamerasına yansıdı.

Pençe Harekâtı´nda terör hedefleri tam isabetle vuruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akar'ı darbe günü Çankaya Köşkü'ne götüren FETÖ'cünün cezası belli oldu

Akar'ı darbe günü Çankaya Köşkü'ne götüren FETÖ'cünün cezası belli oldu

ABD gözcü uçağı Kırım dolaylarında tespit edildi

ABD gözcü uçağı Kırım dolaylarında tespit edildi

Atak helikopteri doçka mevzilerini böyle imha etti

Atak helikopteri doçka mevzilerini böyle imha etti

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

Resmi Gazete'de yayımladı, 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak

Resmi Gazete'de yayımladı, 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Soylu: Binali Abi yaparım dedi mi yapar

Bakan Soylu: Binali Abi yaparım dedi mi yapar

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

Yavrusunu alevlerin arasından kurtardı

Yavrusunu alevlerin arasından kurtardı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA