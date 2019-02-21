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212 AVM'nin yanındaki iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

Basın ekspres yolu üzerinde bulunan 212 AVM'nin yanındaki iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangının 3 katlı bir tekstil atölyesinde meydana geldiği tespit edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri büyüyen yangına müdahale ediyor.

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

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