212 AVM'nin yanındaki iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı Basın ekspres yolu üzerinde bulunan 212 AVM'nin yanındaki iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.