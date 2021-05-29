Basın Ekspres'te TIR kazası! 200 metre boyunca yola yakıt döküldü

DHA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:52 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:52

Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Basın Ekspres yolu İkitelli - Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 41 VH 691 plakalı TIR şoförü bir anlık dalgınlık nedeniyle yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle TIR'ın yakıt deposu delinirken bariyerden kopan parçayı altına alan TIR yaklaşık 200 metre sürüklendi. Bu sırada TIR'ın delinen deposundan yola yakıt döküldü. Kaza sonrası olay yerine polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi. TIR altında kalan bariyer parçası çıkarılırken yolun yakıt dökülen bölümü trafiğe kapatılarak kumlama yapıldı. Kaza yapan TIR çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.