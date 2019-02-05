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Basın kartı yenileme başvuruları uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından mevcut basın kartlarının yenilenmesi için başvurular 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından mevcut basın kartlarının yenilenmesi için başvurular 10 Şubat'a kadar uzatıldı.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, basın kartlarının yenilenmesiyle ilgili işlemler 17 Ocak'ta başlatıldı.
 
Basın Kartı Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesi çerçevesinde yapılacak genel kart değişimi amacıyla bütün basın kartı sahiplerinin, İletişim Başkanlığının internet sitesi üzerinden yenileme başvurusu yapması için süre 10 Şubat'a kadar uzatıldı.
 
Bu çerçevede, unvan ve diğer bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan basın kartı sahipleri ile "Sürekli Basın Kartı" sahiplerinin "Kart Yenileme Başvurusu", unvan ve diğer bilgilerinde herhangi bir değişiklik olan basın kartı sahiplerinin ise "Kart Bilgilerinde Değişiklik Başvurusu" yapması gerekiyor.
 
Daha önce taşıdıkları basın kartı herhangi bir nedenle iptal edildiği için aktif bir basın kartı bulunmayan ancak yeniden medya sektöründe çalışmaya başlayanlar ise "Mesleğe Geri Dönenler İçin Basın Kartı Başvurusu"nda bulunabilecek.

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