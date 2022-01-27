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Güncel

Başından vurulmuş halde bulunmuştu... Polis ekipleri çalışma başlattı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kardeşinin, ağabeyini evinde başından silahla vurulmuş halde bulduğu olay ile alakalı 1 şüpheli gözaltına alındı.

IHA27 Ocak 2022 Perşembe 18:19 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 18:19
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Olay, sabah saatlerinde Akyazı'nın Batakköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mesai arkadaşları işe gitmeyen Erdem Özdemir'i aramış ve kendisine ulaşamamıştı. Bunun üzerine durum kendisine haber verilen Özdemir'in kardeşi, ağabeyinin evine gitti. Ağabeyi Erdem Özdemir'i yerde kanlar içerisinde gören kardeşi, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erdem Özdemir'in silahla başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda ise Özdemir'in silahla başının arka kısmından vurulduğunun belirlenmesinin ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatılmıştı. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekiplerce genişletilen çalışmalar neticesinde, olaya karıştığı iddiası ile bir şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

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