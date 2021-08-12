''Başka tehditlerle karşı karşıyayız, Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız''

Star.com.tr 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:53 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:53

Yunan eski büyükelçi P.K. Loakeimidis, Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerine çarpıcı bir yazı kaleme aldı.



ESKİ BÜYÜKELÇİDEN ANLAŞMA ÖNERİSİ

Yunan argümanlarının Ege ve Akdeniz'de kesinlikle belirli bir pratik sonuca götürmeyeceğini dile getiren eski büyükelçi, Türkiye ve Yunanistan arasında "saldırmazlık paktı" imzalanması önerisinde bulundu.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN BAŞKA TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA

İki ülkede yaşanan yangın felaketine dikkat çeken Loakeimidis, "Akdeniz ülkeleri olarak Yunanistan ve Türkiye, bugün başka tehditler ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu son yangınlar felaketin trajik bir şekilde altını çizmektedir. Ne Rafale ne de denizaltılar bu tehditlerle başa çıkmak için uygun araçlar değil" dedi.

"İKİ ÜLKE BUNU YAPABİLİR"

H. Kissinger'in "Savaştan kaçınmak için bir anlaşma yapılmalıdır" sözüne vurgu yapan Loakeimidis, "Ortak akıl hakim olmalıdır. Türkiye ve Yunanistan bunu yapabilir" dedi.