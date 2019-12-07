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Başkale Belediyesine Kaymakam Asım Solak görevlendirildi

Van'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar görevinden uzaklaştırıldı, yerine 'belediye başkan vekili' olarak Başkale Kaymakamı Asım Solak görevlendirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, Acar'ın hakkında terör suçları kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6714 sayılı soruşturma ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olması ve gözaltı sürecinin devam etmesi göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 6 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği Başkale Kaymakamı Asım Solak'ın "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği kaydedildi.

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