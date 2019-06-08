Başkale'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bebleşin ile Albayrak mahalleleri arasında devriye görevi sırasında yaya grubu fark etti. Kontrollerde 20 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığında yiyecek ve içecek verilen düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.