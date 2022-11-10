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  • Başkan Altay: Söz verdik, 107 yeni otobüsü şehrimize kazandırdık
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Başkan Altay: Söz verdik, 107 yeni otobüsü şehrimize kazandırdık

Öğrenci biniş ücretlerine 5 yıldır, sivil biniş ücretlerine 3 yıldır zam yapmayan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin alımını yaptığı yeni otobüslerin son etabı olan 11 otobüs de Konya'ya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yerli üretim olan, Türkiye'nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandıracağız demiştik. Dün teslim aldığımız 11 solo otobüsle birlikte 107 yeni otobüsün tamamını filomuza dahil etmiş olduk. Öz kaynaklarımızla 407 milyon 115 bin liraya aldığımız otobüsler şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

10 Kasım 2022 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
Başkan Altay: Söz verdik, 107 yeni otobüsü şehrimize kazandırdık
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Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl satın aldığı 107 yeni otobüsün tamamını teslim aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 42 bin kilometrekarelik coğrafi alanıyla birçok ülkeden daha büyük alana sahip Konya'da vatandaşlara kaliteli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Aynı zamanda en kaliteli hizmeti en uygun fiyata veren büyükşehir belediyesi olduklarını kaydeden Başkan Altay, Konya'da öğrenci biniş ücretlerine 5 yıldır, sivil biniş ücretlerine 3 yıldır zam yapılmadığını hatırlattı.

107 OTOBÜSÜN TAMAMI ÖZ KAYNAKLA ALINDI

Toplu ulaşım filosunu güçlendirmek için sene başında sözünü verdikleri tüm otobüslerin teslim alındığını belirten Başkan Altay, "Yerli üretim olan, Türkiye'nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandıracağız demiştik. Dün teslim aldığımız 11 solo otobüsle birlikte 107 yeni otobüsün tamamını filomuza dahil etmiş olduk. Otobüsleri 407 milyon 115 bin lira karşılığında öz kaynaklarımızla satın aldık. Herhangi bir finansman kullanmadan bunu sağlamak Konya'mız için çok önemli. Toplu ulaşım filomuzu çok daha güçlü hale getirmenin gururunu yaşıyoruz. Konya'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 107 otobüsün; 47'si CNG, 11'i dizel olmak üzere 58'i solo, 28'i CNG'li ve körüklü, 19 adeti dizel yarı seyahat tipi ve 2 adeti CNG'li çift katlı.

  • Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Uğur İbrahim Altay
  • otobüs

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