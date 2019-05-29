Başkan Erdoğan: Dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun'
- AA
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