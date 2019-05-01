Başkan Erdoğan: Kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır

Başkan Erdoğan, "Dünya'da emek ve dayanışma günün geçmişi bir buçuk asrı ancak bulurken, biz de neredeyse bin yıllık bir birikim söz konusudur. İş olmazsa işveren olmaz ama yanı derecede önemli olarak işçi olmazsa da iş olmaz." dedi.

Başkan Erdoğan konuşmasına söyle devam etti:

"Evine ekmek götürmek dışında bir çabası olmayan insanları, sırf siyasi veya ideolojik sebeplerle mağdur etmenin, ekmeğiyle oynamanın vebalinin altından da kimse kalkamaz."

BaşkanErdoğan, "Kimi sendikaları makbul kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır." dedi.