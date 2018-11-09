Başkan Erdoğan, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. Yıl dönümü vesilesiyle Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
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