Başkan Erdoğan, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.