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Başkan Erdoğan, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. Yıl dönümü vesilesiyle Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
 

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