Başkan Erdoğan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor

09 Kasım 2020 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 15:11

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dünya ile beraber ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle sizleri bu sene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istediğimiz tarzda ağırlamak mümkün olmadı. İlk çevrimiçi Büyükelçiler Konferansı olması dolayısıyla ilk resmi programdır.

Büyükelçilerimiz bu sene olağan görevlerinin yanında son asrın en büyük sağlık krizi olan Covid-19 salgını ile de mücadele etmek zorunda kaldı.

Ekonomik bakımdan çok güçlü ülkelerin sağlık altyapılarının ne kadar zayıf olduğunu bu süreçte görmüş olduk. Türkiye bu sınavda başarılı bir sınav vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği avantajları en verimli şekilde kullanarak kaynak israfına fırsat vermeden süreci yönettik.

Yurt dışındaki 233 vatandaşımızı ambulans uçaklarla ülkemize getirdik. Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen 90 ülkeden 38 bin yabancıya da destek sunduk. Dost kara günde belli olur anlayışı ile Türkiye'den destek talep eden ülkelere tıbbi yardımda bulunduk.