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Başkan Erdoğan 127 general ve amiralin atamalarını yaptı

Başkan Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı.
 
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında alınan kararların ardından atama ve terfi işlemleri Başkan Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi. Buna göre, Erdoğan imzasıyla general ve amirallerin atanmalarına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atama işlemleri gerçekleştirildi.
 
Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.

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