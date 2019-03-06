Başkan Erdoğan 24-360 ortak yayınında gündemi değerlendiriyor

Başkan Erdoğan 24 ve 360 ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Murat Çiçek: [Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin beka sorunu yok YPG bize saldırmaz videosu gösterildikten sonra] Bir partinin genel başkanı bunu söylediği günün hemen ertesi taciz ateşlerinin olduğu bir gün. Bunu bir amaç için mi söyledi yoksa belirli bir oyu konsolide etmek için mi söyledi yoksa bir yerlere sinyal mi veriyor?

TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNUYLA BİRLİKTE MUHALEFET SORUNU VAR

Türkiye'nin aslında en önemli sorunu beka sorunu ile birlikte bir muhalefet sorunudur. Türkiye bir muhalefet sorunu yaşamaktadır. Şu anda kendi kendisi ile çelişen bir ana muhalefet lideri var. 31 Mart seçimleri normal bir seçim olmaktan çıkartıyor bu durum. 100'ün üzerinde benim vatandaşım askerim şehit olacak sen bunu beka sorunu olmaktan çıkartacaksın. Daha da öte bu bölgeye 23 bin TIR silah, mühimmat, araç gereç geldi. Peki Irak'tan bunlar kime geldi YPG'ye PYD'ye geldi. Bunlar PKK'nın yan kolu. Bunlar bu mühimmatı nerede kullanıyor Kuzey Suriye'de kime karşı bize karşı kullanıyor. Bizim bir Cerablus, bir Afrin operasyonumuz olduysa bunun sebebi açılan terör koridaronu beka sorununu ortadan kaldırmak için yarma harekatı yapıp Zeytin Dalı Harekatı ile o işi yok etme yoluna gittik. Biz Kobani'de bile oradaki Kürt kardeşlerimizi Türkiye'de kabullendik ve hala onlara ev sahipliği yapıyoruz. Hala YPG'yi bir terör örgütü olmaktan dışlıyor. Yani Bay Kemal YPG bir terör örgütü değil diyor. YPG demek PKK demektir. Halkımız bunu artık biliyor. ABD'li senatörler bile anlattık anlattık sonunda anladılar.

AYNI DURUM OLURSA ANINDA İŞLEM YAPAR KAYYUM ATARIZ

Helin Aslan: 31 Mart ertesinde seçim sonrasında daha önce yaşanan benzer sorunlar yaşanırsa kayyum noktasında tekrar harekete geçer misiniz?

Geçmişte yaşananlar bizim için önemli bir ders. 31 Mart'tan sonraki süreçte benzer şeyler yaşanırsa bu işi anında yargıya götürür anında kayyumlar için yolu açarız. Kayyumun ne denli faydalı olduğunu yaşayarak gördük. Biz belediyelere destek veriyor muyuz veriyoruz. Bu Kandil'e gönderiliyorsa veya teröristlere destek olarak verenlere iyi yapıyorsunuz aynen yolunuza devam edin mi diyeceğiz hayır. Hemen işlem başlatıp kayyumlarımızı atayacağız. Bunun en güzel örneği Diyarbakır'dır. Yakın zamanda gidip gördüyseniz bütün caddeler ışıl ışıldır, dört gidiş dört geliş yollar vardır. Gençliğin rahatlıkla oturduğu oralarda birbirleriyle sohbet ettiği kafeteryalar oluşmuştur. Öbür yanda Dicle piknik alanları oluşmuştur. Kurşunlu Camii inşa edilmiştir. Sur içi denilen bölgeler elden geçirilmiştir. Buralar kentsel dönüşümle yeniden sahiplerine yapılarak teslim edilmiştir. Şırnak aynı şekilde Van aynı şekilde Hakkari aynı şekilde bütün bölgede değişim dönüşümler kayyumların gayretleri ile bugünkü hale gelmiştir. Bunlar sizin de aracılığınızla milletimize gösterilmesi büyük önem arz ediyor.

TAYYİP ERDOĞAN MİLLETİNE TERÖRİST DİYECEK KADAR İSTİKAMETİNİ KAYBETMEMİŞTİR

Murat Çiçek: Batman'ı gördük gerçekten muhteşemdi son gördüğüm yer orası olduğu için söylüyorum. Televizyonlarda da kullandığınız bir söz var 'Halkın üzerinde bir güç tanımadım bundan sonra da tanımam' diye. Siz halkın veridği oya tercihlerine saygı duyan ve siyasetinizi buna göre belirleyen bir lidersiniz. Son dönemde sistametik yürüyen bir şey var. Meral Akşener Sayın Terörist Denizlililer dedi. Sizin insanlara terörist dediğinizi söylüyorlar bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu kadın şirazesinden çıkmış. Ben Denizli'ye de gittim. Orada böyle bir ifade kullanıp kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim biliyorlar. Hani bunlar birbirleriyle ortak oldular ya bir yerden kapacak. Şimdi zaten Bay Kemal yalancı. Bu da ondan yalanı iyi kaptı ve o ne diyorsa o da onu söylüyor. Şimdi Man Adaları diye bir şey tutturdu. Aynı şekilde ailem dava açtılar ve bunları kazandık. Henüz parayı tahsil etmedik. Şimdi bunlar için de bu paralar için de bir yardım sandık kurdular. Oradan bu paraları ödeyecekler. Ben bunu inşallah Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bunun onayı gerekiyor onaylandığı anda parayı tahsil edeceğiz tabii ki. Meral Hanım Tayyip Erdoğan'ın nasıl olduğunu çok iyi bilir. Meral hanım istikametini çok kez kaybetmiş birisidir. Bir kez Genel Başkanlıktan ayrılıyorum dedi sonra geri geldi. Meral Hanım bir kez Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Malesef HDP'li olup da şu anda terör örgütünün uşaklığını yapanların yönettiği HDP'ye onun başındakilere bir çoğu sizde bunların arşivi var mı bilmiyorum adam kalkıyor ne diyor Kürdistan'da HDP diyor, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz diyor. Şimdi ben soruyorum ey Meral Hanım Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı sen bunu nasıl kabul edersin?

HDP YÖNETİCİLERİ TERÖRİSTTİR

Malesef HDP'li olup da şu anda terör örgütünün uşaklığını yapanların yönettiği HDP'ye onun başındakilere bir çoğu sizde bunların arşivi var mı bilmiyorum adam kalkıyor ne diyor Kürdistan'da HDP diyor, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz diyor. Şimdi ben soruyorum ey Meral Hanım Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı sen bunu nasıl kabul edersin? Ben HDP'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım. Diğeri kalkıyor bizim diyor arkamızda YPG/PYD/PKK var diyor. Biz ne d iyoruz bizim arkamızda da halkımız var Allah'ımız var. Onlar sırtını onlara dayıyor biz halkımıza ve hakka dayıyoruz sırtımızı. Ben HDP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum bu terör partisine destek vermeyin. HDP Kürt kardeşlerimin derdiyle ilgilenen bir parti değildir. HDP Kandil'den yönetiliyor.

BAZI ANKETLERİN MANİPÜLASYON AMAÇLI YAPILDIĞINA ŞAHİT OLDUK

Helin Aslan: Anketler konusunda anketlere güvenmiyorum dediniz. Neden güvenmiyorsunuz muhalefet partilerinden de gelen iddia var istedikleri sonuç çıkmadığı için güvenmiyor diyorlar. Yanıtınız nedir?

Bunları cevap vererek savunmaya gerek yok. Bazı anketlerin manüplasyon için kullandıklarına şahit olduk. Anketleri yapıyoruz ama bunları biz kendimiz yapıyoruz ve bu anketlerde de yolumuzu ve yolculuğumuzu belirliyoruz. Nereye kadar bunlara güveniyorsunuz derseniz bundan 4-5-6 seçim öncesi ciddiyet kalmadı. Manüplasyon çok ileri. Sipariş üzerine anketler yapılıyor. Aynı kişilerle konuşuyorlar ve buradan belli sipariş üzere aldıkları havuzdan çıkan bilgilerle kalkıp şu anketi yaptım diyor. Dolayısıyla bu güven vermiyor. Biz bunu kendi partimiz çatısı altında yaptırmak suretiyle daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bunu kimseyle de paylaşmıyoruz. Bu sadece bize aittir. Hangi ilde nasıl bir çalışma yürütelim buradaki adaylarımızı nasıl yönlendirelim buna yönelik yapıyoruz. Diğer partiler de batıda anketler yapıyorlar diğer bölgelere gitmiyorlar. Biz uyuma çok dikkat ediyoruz siparişle belli bir ücret vererek denek siparişi gibi bir yol izlemiyoruz. Sosyal medya üzerinden anketler var telefonla anketler var yüz yüze anketler var. Bunların hangisi sağlıklıdır diye baktığımızda yüzyüze diyorki en sağlıklısı bu telefonla yapan diyor ki en sağlıklısı bu inanmak mümkün değil. O yüzden bence en sağlıklısı meydanların dili.

MİLLETİME 'SANDIĞA GELMEYENLERİ SANDIĞA TAŞIYIN' DİYORUM

Murat Çiçek: Meydanların dili size ne söylüyor? Başka kriterleriniz var mı?

17 yıldır bu ülkeyi yöneten bir parti olarak meydanlarda hem yaptıklarımızı anlatıyoruz hem de yapacağımız yeni projeleri anlatıyoruz. Yaptıklarımızı hangi heyecanla anlatıyorsak yapacaklarımızı da onun iki katı heyecanla dile getiriyoruz. İnsanlar meydanlara geliyor ve bizi dinliyorsa burada bir şey var. Bu seçim çok çok önemli sandığa gelemeyecek varsa bunları da sandığa taşıyın. O meydandaki halkımla bunda da mutabık kalıyoruz. Büyükşehirlerimizi ilçelerimizi beldelerimizi mahallelerimizi tevazu samimiyet ve gayretle yeniden donatıyoruz. Bir siyasetçi gurur kibir böyle bir şeyle milletinin karşısında durmayacak. Tevazu olacak mütevazi olacak ki halk onu sevsin. Samimiyet olacak. Yaptığı işte samimi davranacak gayret olacak. bunu da zaten vatandaş görüyor. Bir Kayserili kalkıp da Mehmet Özhaseki'yi tanımam der mi? Kayseri'yi Kayseri yapan kişidir. Sayın Özhaseki bu işi iyi bilen arkadaşlarımdan bir tanesi.

KILIÇDAROĞLU NASIL ADAY BELİRLENİR ONU DA BİLMİYOR

Birisi soruyor Kılıçdaroğlu'na İnce'yi niye yapmadınız diye onun geçmişi ve bilgisi yok diyor. Kağıthane'ye Kağıttepe dedi. Kalkıp şimdi İstanbul'daki diyor ki Erdoğan'ın geçmişinde Belediye Başkanlığı mı vardı diyor. Erdoğan'ın geçmişi siyaset ve ticaretle uğraşmış birisiydim. Biz İstanbulluya mahçup olmadık. Sayın Kılıçdaroğlu nasıl aday belirlenir bunu da bilmekte bihaber.

NİHAT BEY İZMİR'E YENİ BİR ÇEHRE KAZANDIRACAK

Gelelim İzmir'e. Adayları kantara çıkartacaksınız. Nihat Zeybekci nere, diğer aday nere. Nihat Bey İzmir'e dev projelerle bugüne kadar kazandırılamayanları kazandıracak. İzmir perişan İzmir susuz. İzmir'e suyu biz getirdik. Büyükşehir getirmesi lazımdı ama getiremediler. İZBAN vardı o dönem Binali Bey ile birlikte yaptık devlet olarak ve şu anda İzmir körfezi pislikten geçilmiyor. Koku aynen Haliç gibi rezillik. Ama bunlar halledemez. Ama biz orada iktidar olursak Nihat Bey'e aynen Haliç porjesi gibi uygulattırır körfezi temizleriz. İzmir halkı da güzel körfezine kavuşur.

CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN BİR ŞANSTIR

Konsolidasyon her geçen gün ilerliyor. Günler geçtikçe gittiğim illerde özellikle MHPli kardeşlerimle arkadaşlarımla birlikte karşılıyorlar. Cumhur İttifakı olarak seçime girdiğimiz yerlerde MHP'li kardeşlerimizin de tanıtımını sahnede yapıyoruz. Cumhur ittifakını ayak üstü bir operasyonla yapmadık. Bunu 15 Temmuz ile yaptık. Sayın Bahçeli'nin duruşuna ve devlet anlayışına sahip çıkması ve arkasından 7 Ağustos Yenikapı Ruhu diye inşaa ettiğimiz ruha sahip çıkmasıdır. Bunu da belirtmeliyim 7 Ağustos'taki Yenikapı mitingine Kılıçdaroğlu zorla geldi. Son akşama kadar katılmama kararındaydı, baskılara dayanamadı. Geldi birkaç gün sonra yan çizdi. Bir o günden bu yana yolumuza devam ediyoruz. Bir olacağız iri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Bu işi pazara kadar inşallah mezara kadar götürürüz diyorum. Çünkü Cumhur İttifakı'nın maneviyatında bu var. Bu birliktelik taban tarafından benimsenmiş uzun vadeli bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı ülkemizin yeniden inşası için bir şanstır.

TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK İÇİN HER TÜRLÜ OPERASYONA HAZIRIZ

Helin Aslan: PKK ve FETÖ terör örgütleri ile mücadelede ne noktadayız? Bitmeye yakın mıdır?

Burada özellikle şunu söyleyeyim. Hem sınırlarımız çinde hem sınırlarımız ötesinde terör örgütüne tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Bunu sayısala indirirsek yanılırız. Bunların ilginç kuluçka yöntemleri var sürekli buralardan besleniyor. Kandil'e 12-13-14 yaşında çocuklar kaçırılıyor. Irak'ta Mahmur Kamplarında bunlar eğitildi. Hem dağ kadrosu hem şehir yapılanmaları başlarını kaldıramaz hale geldi. Hiçbir teröriste nefes aldırmayacağız. En küçük bir terör tehdidi kalmayana kadar bütün PKK'lılar temizlelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Teslim olanların sayısında ciddi artış var katılımda da ciddi düşüş var. Terörü kaynağında yok etmek için yeni operasyonlara her zaman açığız. Suriye ya da Irak fark etmez. Kaynağı neresiyse orada yok edeceğiz.

TRUMP'I UYARDIM, BU SÖYLEMİNİZLE YANLIŞIN İÇERİSİNDE OLURSUNUZ

ABD'nin şöyle bir yanlışı var. Kürtleri vurmayın gibi bir yaklaşımı var. Bunu ben Sayın Trump'a söyledim. Bu ifadeleri kullandığnıız sürece yanlışın içerisinde olursunuz. Bizim mücadelemiz ve bizim şu anda yaptığımız savaş Kürt kardeşlerimizle değildir terör örgütüyledir. Terör örgütünün içerisinde Kürtler de olabilir Fransızlar da İngilizler de olabilir. YPG/PYD'nin içerisinde yabancı savaşçılar adını koydukları savaşçılar var. Biz bu mücadeleyi yürütürken bu Fransızmış, Avusturya'dan gelenlermiş diye ayıklayamayız. Bizim Mehmetçiklerimize kim silah doğrultursa biz de onlara silah doğrulturuz. Biz ABD'ye zamanında şunu söyledik. Gelin burada bu mücadeleyi beraber yürütelim. Ama ne yazık ki ABD onlarla birlikte yürütme kararı aldı. Biz İdlib ve Afrin'de Rusya ile birlikte sürdürdük. Zaman zaman bazı ihtilaflar olsa da görüşerek bir yere varıyoruz. Bir dönem acıyla anılan şehirler şimdi istikrar adaları olarak göz dolduruyor. İnşallah güney sınırımızın tamamını terörden arındıracak ve mülteci kardeşlerimizin de ülkesine döneceği güvenli alanlar temin edeceğiz ve kardeşlerimizi de huzura kavuşturmanın derdi içerisindeyiz.

FETÖ'CÜLER BİZDEN UMMADIKLARI DARBEYİ YEDİLER, KAÇACAK DELİK ARIYORLAR

FETÖ ile mücadelede bir defa onlar da beklemedikleri bir darbeyi bizden yediler. Şu anda kaçacak bir delik arıyorlar. Türkiye'de kendini kamufle etmeye çalışanlar var. Bizim iktidarımızda yanımızda yer alıp millete darbeye kalkan biri olarak FETÖ temayüz etti. Yanlışımız olmadı mı tabii ki oldu. Ama bunu ne zaman ki anladık üzerlerine gittik. Bunların bir kısım içerde bir kısmı ABD'ye bir kısmı Almanya'ya bir kısmı daha değişik yerlere kaçtı. Fakat samimi olan devlet başkanları bunları yakaladıkça bize teslim ediyor.

YARGI NE KARAR VERİRSE VERSİN CEZALARINI ÇEKECEKLER ASLA TAVİZ YOK

Bütün süreçler takipsiz bırakılamaz. Bir ülkenin istihbaratı bunlar için var. İster ByLock kullanan ister kontörlü telefon hiçbir FETÖ'cünün yaptığı yanına kar kalmayacak. Milletimiz müsterih olsun. Kararlılığımız sürüyor. Bukalemun kılıklıları da buluyoruz bulacağız. Devlet kurumları içerisinde hala var. Silahlı kuvvetlerimizde hala var. Yeni evlatlarımız yetişiyor boşluk söz konusu değil. Çılgın Türkler diyorlar ya onların tahsilleri mi vardı? Şimdi biz en güzel tahsilleri de veriyoruz. Şimdi her liseden alabiliyorsun bazı yerlerde her üniversiteden alabiliyorsun. Hızlandırılmış eğitim diyebiliriz kısa sürede bunları araziye sürebilecek konuma geliyoruz.

REHAVET GÖSTERİRSEK BEDELİ AĞIR OLABİLİR

Cezayı çekti bitti iş tamam artık istediği gibi hareket etsin gibi bir durum söz konusu değil. Sadece FETÖ'ye 2017 ve 2018'de 122 bin 522 FETÖ gözaltısı yapıldı ve 34 bin kişi tutuklandı. 2019 yılında ise 3306 operasyon yapıldı bu operasyonlar sonucu 7 bin 416 gözaltı ve bin 385 tutuklama gerçekleşti. Takip ediyoruz. İşi eğer gevşetirsek rehavet olursa bunun bedeli ağır olabilir.