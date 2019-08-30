Başkan Erdoğan: Topraklarımıza dikilen gözlere tahammülümüz olamaz
Başkan Erdoğan 30 Ağustos Resepsiyonu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz.' dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor
Bizler kesinlikle gerek Dicle'nin doğusunda gerekse Fırat'ın doğusunda kuzularımızı kurtlara kaptırmayacağız, yedirmeyeceğiz
Biz öldürmek, yıkmak için değil yaşatmaki inşa ve ihya etmek için gideriz. Gereğini de yaparız
Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz
Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.