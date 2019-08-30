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Başkan Erdoğan: Topraklarımıza dikilen gözlere tahammülümüz olamaz

Başkan Erdoğan 30 Ağustos Resepsiyonu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz.' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: 

Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor

Bizler kesinlikle gerek Dicle'nin doğusunda gerekse Fırat'ın doğusunda kuzularımızı kurtlara kaptırmayacağız, yedirmeyeceğiz

Biz öldürmek, yıkmak için değil yaşatmaki inşa ve ihya etmek için gideriz. Gereğini de yaparız

Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz

Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir

Bizim milletimiz tarih boyunca hep büyük hayallerin, hedeflerin peşinde koşmuş, bunun için gece gündüz mücadele etmiştir. Bu sayede binlerce yıldır yaşadığımız her coğrafyada hürriyetimizi korumayı, milletimizin onurunu en üstte tutmayı başardık

MSB´den ´´Büyük Taarruz´´ özel videosu

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