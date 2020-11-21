Başkan Erdoğan: Bu yeni dalgayı kırınca aydınlık bir gelecek olacak

21 Kasım 2020 Cumartesi 14:04 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

*Salgın kontrolden çıkarsa daha büyük problemler yaşanır

*Bu yeni dalgayı kırınca aydınlık bir gelecek olacak

*Bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak zorundaydık

*Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz

*Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz

*Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz

AYRINTILAR GELİYOR...