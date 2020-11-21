Başkan Erdoğan: Bu yeni dalgayı kırınca aydınlık bir gelecek olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
*Salgın kontrolden çıkarsa daha büyük problemler yaşanır
*Bu yeni dalgayı kırınca aydınlık bir gelecek olacak
*Bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak zorundaydık
*Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz
*Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz
*Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz