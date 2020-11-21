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Güncel

Başkan Erdoğan: Bu yeni dalgayı kırınca aydınlık bir gelecek olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, 'Bu yeni dalgayı kırınca aydınlık bir gelecek olacak. Bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak zorundaydık' dedi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 14:04 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

*Salgın kontrolden çıkarsa daha büyük problemler yaşanır

*Bu yeni dalgayı kırınca aydınlık bir gelecek olacak

*Bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak zorundaydık 

*Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz

*Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz

*Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz

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