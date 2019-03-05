13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3851
  • 6,0929
  • 222.337
  • 103.730
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00'de, 24 ve 360 ortak yayınında

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçim sınavını veriyor... Kritik süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BAŞKAN ÖZEL; 6 Mart Çarşamba 21.00'de, 24 ve 360 Ortak Yayınında…

Murat Çiçek ve Helin Aslan soracak, Başkan Erdoğan canlı yayında cevaplayacak...

• 31 Mart neden beka seçimi?

• Cumhur İttifakı ne vadediyor?

• Ekonomi üzerinden yapılan operasyonlara karşı hamleler neler?

• Tanzim satışlar amacına ulaştı mı?

• Suriye meselesi, Pakistan-Hindistan gerilimi, Amerika'yla ve Avrupa’yla ilişkiler...

Teknoloji çağının hastalığı nomofobiyi, Prof. Dr. Nevzat Tarhan´la konuştuk (Part 2)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

Türkiye'de bir ilk: Yıl sonunda üretilecek

Türkiye'de bir ilk: Yıl sonunda üretilecek

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Bakan müjdeyi verdi! O kapı açılıyor

Bakan müjdeyi verdi! O kapı açılıyor

Varank: CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak

Varank: CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! Bakan'dan açıklama

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! Bakan'dan açıklama

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Erbakan'ın kurduğu kanalda eşcinsellik propagandası

Erbakan'ın kurduğu kanalda eşcinsellik propagandası
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA