Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00'de, 24 ve 360 ortak yayınında
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçim sınavını veriyor... Kritik süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor...
BAŞKAN ÖZEL; 6 Mart Çarşamba 21.00'de, 24 ve 360 Ortak Yayınında…
Murat Çiçek ve Helin Aslan soracak, Başkan Erdoğan canlı yayında cevaplayacak...
• 31 Mart neden beka seçimi?
• Cumhur İttifakı ne vadediyor?
• Ekonomi üzerinden yapılan operasyonlara karşı hamleler neler?
• Tanzim satışlar amacına ulaştı mı?
• Suriye meselesi, Pakistan-Hindistan gerilimi, Amerika'yla ve Avrupa’yla ilişkiler...
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