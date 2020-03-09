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Başkan Erdoğan, AB temsilcileri ile görüşmek üzere Brüksel'e gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-TUR' ile saat 15.00'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 15:06

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e gitti.

Erdoğan, Brüksel'deki temasları kapsamında Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binası'nda bir araya gelecek. Erdoğan ve Michel, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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