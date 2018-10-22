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Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmede Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

  • AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump arasında bu akşam telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit ederken, FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği konusunu ele aldı.

İki lider, Münbiç konusundaki yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, İdlib mutabakatının önemini vurguladı.

Erdoğan ve Trump, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması hususunda da mutabık kaldı.

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