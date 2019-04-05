Başkan Erdoğan: ABD ve Avrupa'nın önce haddini bilmesi lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan bir tanesi MHP'dir, 24 tanesi AK Parti'dir. Burada bir ders var." dedi.

"Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil." diyen Erdoğan, "Arada böyle bir fark var. Bunu bir defa önce tüm benim milletimin de bilmesi lazım ama şu anda Türkiye'ye hiç onları alakadar etmediği halde iç işlerine karışma gayreti içerisinde olan Amerika'nın bunu bilmesi lazım, Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Önce siz kendi haddinizi bilin." ifadelerini kullandı.

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