Başkan Erdoğan ABD'li senatörlere ders gibi cevap! 'Sizin Kürt dediğiniz...'

Yemek sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te senatörlerin sorularını yanıtladı

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından bazı satırbaşları:

"(ABD'li senatörlere) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır."

"Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır."

"6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz."

"(Suriyeli sığınmacılar) Yaptığımız yatırım 40 milyar dolar, Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur"