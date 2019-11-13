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Başkan Erdoğan ABD'li senatörlere ders gibi cevap! 'Sizin Kürt dediğiniz...'

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, ABD'li senatörleri kastederek 'Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür. Kürtlerle teröristleri ayırmak lazım. Ferhat Abdi Şahin Apo'nun manevi evladıdır. ' dedi.

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Yemek sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te senatörlerin sorularını yanıtladı
 
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından bazı satırbaşları:
 
"(ABD'li senatörlere) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır."
 
"Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır."
 
"6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz."
 
"(Suriyeli sığınmacılar) Yaptığımız yatırım 40 milyar dolar, Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur"

Terör yandaşlarından TRT´ye hain saldırı!

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