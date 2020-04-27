AA 27 Nisan 2020 Pazartesi 19:24 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 19:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada "31 ilimizde bayram sonuna kadar hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasını uygulamayı düşünüyoruz" dedi.

"1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek"

1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyuran Erdoğan, "Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz." bilgisini verdi.

Erdoğan, "Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

"59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz"

"40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik" diyen Erdoğan, "59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz." bilgisini verdi.

"İnşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz." dedi.

"Hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmedi"

Kovid-19 salgını ile ilgili Erdoğan, "Türkiye'de hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hasta ve ölüm sayısının günden güne azaldığını belirterek, "Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık tünelin ucu Allah’ın izniyle göründü. İnanıyorum ki Ramazan Bayramı’nı iki bayram olarak Rabbim bize kutlamayı nasip etsin.”