Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor
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