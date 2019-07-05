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Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor

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