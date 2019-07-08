Başkan Erdoğan Bosna Hersek ziyareti öncesi açıklama yapıyor.

Konuşmasının satır başları:

- "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur"