Başkan Erdoğan Bosna Hersek ziyareti öncesi açıklama yapıyor
Başkan Erdoğan Bosna Hersek ziyareti öncesi açıklama yapıyor.
Konuşmasının satır başları:
- "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur"
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