Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
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