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Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Pakistan´da tren yangını faciası: Çok sayıda ölü var

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