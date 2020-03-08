Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

08 Mart 2020 Pazar 15:22 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 15:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Hep beraber ayağa kalkıyor muyuz? Annelerimizi şehitlerimizi hayırla yad ediyor muyuz? Ülkemizin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart dünya kadın günün tebrik ediyorum. Şehitlerimizin annelerine, eşlerine, çocuklarına saygılarını sunuyorum. Bizim inancımızda şehit annesi eşi ve çocuğu olmak da özel bir statüdür. Bize düşen de devlet olarak şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmaktır.

Toprak şehit kanlarıyla yoğrulduğu aman onun adı vatandır. Şehitler tepesini bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye ezanlarımızı susturmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Her 8 martta olduğu gibi bugün de Türkiye ve dünyada kadın meselesi enine boyuna konuşulacak.

İnsanlığın yarısı erkek yarısı kadındır. Bunlardan hangisini çıkartırsanız çıkartın geriye insanlıktan eser kalmaz.

Tüm kadınlarımıza göstereceğimiz saygı aslında tüm insanlık içindir. Erkek olarak ne bekliyorsak kadınlar için de aynı duygular içinde olmamız gerekiyor.

Kadını insan değil meta olarak gören zulmeden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz. Bizim inancımız ve kültürümüzde böyle bir ayrımcılık yoktur.

Temel haklar dışında insanların tamamını tornadan çıkmış gibi tek bir ölçüyle değerlendirmek eşitlikçi değil zorba sapkın bir yaklaşım olur.

İnsanın maalesef zalim bir tarafı olduğunu kabul etmek gerekir. Bugün de insanın insana yaptığı ve tasvibi mümkün olmayan zulümlere şahit oluyoruz.

Her krizin en ağır faturasını çocuklarla beraber kadınlar ödüyor. İnsanlık buna karşı sessiz kalıyor. Avrupa’ya gitmek için sınıra yığılan mülteciler arasında en çok sıkıntıyı kadınlar ve çocuklar çekiyor.

Yunan askerleri o botları şişleyerek egenin dalgalarına onları bırakırken anneler ve çocukları ölüm kalım mücadelesi orada vermiyor mu?

Batının bütün bunlar karşısında yüreği yanıyor mu hayır. Sesi çıkıyor mu hayır.

Bu tablo karşısında kalbi titremeyenin insanlığından şüphe etmek gerekir. Ben şüphe ediyorum.