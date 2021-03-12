12 Mart 2021 Cuma 15:12 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 15:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün anlamlı bir gün. Zira İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde aynı zamanda ekonomi reformları tanıtım toplantısını yapıyoruz. Bu da bizim ekonomik bağımsızlığımızın inşallah değişik bir yapısının açıklanmasına vesile olacak.

İHRACATTA YENİ REKORLAR KIRAN BİR EKONOMİYİ HEDEFLİYORUZ

Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programımızı paylaşmak üzere sizinle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi hedefliyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız

TÜM PAYDAŞLAR İLE HAYATA GEÇİRECEĞİZ

İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Bu günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyoruz.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek Türkiye'yi kırılgan siyasi iklimden kalıcı olarak kurtardık. Artık hiçbir kesim, hiçbir odak millete rağmen devleti yönetme hevesine kapılamayacaktır. İnşallah yeni ve sivil anayasa ile birlikte ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız.

TÜRKİYE GÜCÜNÜ KORUYOR

Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık. Türkiye, bölgesel ve küresel nice krize rağmen gücünü koruyor. Salgının yıkıcı etkileri henüz sona ermediği gibi her geçen gün yeni tehditler ortaya çıkıyor. Güçlü sağlık altyapımız ve adil sosyal güvenlik sistemimiz sayesinde hiçbir insanımızı çaresiz ve başına bırakmadık.

Türkiye'yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye'nin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu tüm dünyaya gösterdik.

DÜNYADA EKONOMİSİNİ BÜYÜTEN NADİR ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYI BAŞARDIK

Türkiye'yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye'nin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık.

Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz.