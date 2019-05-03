Başkan Erdoğan açılışı yapılacak Büyük Çamlıca Camii’ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek olan Büyük Çamlıca Camii’ne cuma namazını kılmak üzere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, resmi açılışa katılarak bir konuşma yapması bekleniyor.