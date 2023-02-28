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Başkan Erdoğan Afşin'deki çadır kenti ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzedeler için oluşturulan çadır kenti ziyaret etti.

AA28 Şubat 2023 Salı 19:12 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan Afşin'deki çadır kenti ziyaret etti
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Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve faaliyetleri yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile geldiği Afşin'de yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Erdoğan'a, evi yıkılan bir depremzede, "Evim tamamen yıkıldı, tek umudumuz sizin evlerimizi yapmanız, başka umudumuz yok. Yapacak durumumuz da yok, maddi durumumuz belli. Sizden çok umudumuz var." dedi.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  • afşin
  • deprem

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