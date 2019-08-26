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Başkan Erdoğan: Ne Dicle’nin ne de Fırat’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız

Başkan Erdoğan Ahlat'ta Malazgirt Zaferinin 948. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Ne Dicle’nin ne de Fırat’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız' dedi.

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Başkan Erdoğan Ahlat'ta Malazgirt Zaferinin 948. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Malazgirt zaferinin ülkemiz ve milletimiz için kutlu ve mübarek olmasını diliyorum. Demiri demirle dövenlerin Anadolu’yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek için bir kez daha Ahlat’tayız.
 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Haluk Dursun hocamıza da rahmet diliyorum. Haluk Dursun hoca hep Ahlat’ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. Ömrünün tamamını tarihe ve ilme adayan Haluk Dursun hocamız geride eşsiz bir miras bıraktı. Aynı zamanda bize ne vasiyet etti biliyor musunuz, ‘Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmama’ vazifesi verdi. Haluk Hoca biz de senin emanetine sahip çıkacağız ve ne Dicle’nin ne de Fırat’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Buna söz veriyor muyuz? 
 
Evlatlarımıza tarih şuuru kazandırma konusunda hala büyük eksikliklerimiz var. Gençler Ahlat'ı Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i Ahlat'ı görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Burası Anadolu'nun kapısı Türkiye'nin tapusudur.
 
Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden önce son otağını burada kurmuştur. 
 
Tüm bu birikimine ve zenginliğine rağmen Ahlat maalesef senelerce kaderine terk etmiştir. Tarihimizi 1923’ten başlatan zihniyet Ahlat’ı ihmal etti, gereken kıymeti vermedi ve görmezden geldi. 
 
İnşallah bu külliyemizle beraber çevresinde butik birkaç otel de yapacağız. Zira bu kabristanları ziyarete gelenler inşallah oralarda kalma imkanı da bulsunlar. Ahlat’ı daha yakından tanısınlar. Anadolu’nun Orhun abideleri olarak bilinen tarihi yazıtları UNESCO listesine aldırmak için şu anda mücadele ediyoruz. 
 
Birileri rahatsız olsa engellemeye çalışsa da biz bu otağı ilçemize kazandıracağız. 

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

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