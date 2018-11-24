Başkan Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısında konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 14 büyükşehir, 26 il belediye başkanı adaylarını açıklaması bekleniyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne, sandık kurulu üyeliğinden genel başkanlığa kadar her kademede belde, il teşkilatlarımızda hizmeti geçmiş arkadaşlarımızın tamamını yadediyorum. Belediye başkanlarımıza, belediye meclis ve il genel meclis üyelerimize, sandık müşahidlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Gerek 24 Haziran seçimlerinde Meclis'te görev alan, gerekse önümüzdeki yılın Mart ayındaki seçimlerinde vazife üstlenecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

"BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sözlerimin hemen başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cumhur ittifakına olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz cumhur ittifakına bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye, cumhur ittifakından aldığı güç ile çok daha zorlu ve büyük mücadelelerden başarıyla çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hedeflerine ulaşma gücü artan Türkiye inşallah 2023'e bu heyecanla ulaşacaktır. Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten cumhur ittifakı karşısında yer alarak, sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"BENİM MİLLETİM SANDIĞA GÖMECEK"

Zira bu malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği oluşumun içinden vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında da gördüğünüz gibi çocukları dağlara kaçırıp Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz.

Şu anda ana muhalefet partisi bu tür bir oluşumla Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse ve şimdi de sandığa gömecek.

Gece gündüz demeden çalışacağız. Ana kademe, kadın kollarımız, gençler; kapı kapı dolaşarak çok koşacağız. İnşallah 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak, çok farklı olacak.

Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Buradan bir kez daha sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe vermiş olduğu destek için teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum.