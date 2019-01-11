Başkan Erdoğan AK Parti eski Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı
Başkan Erdoğan AK Parti eski Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı.
Başkan Erdoğan AK Parti eski Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı https://t.co/7Xj0hq4awF pic.twitter.com/rp6YNwRO3s— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) January 11, 2019
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