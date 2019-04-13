Başkan Erdoğan, Yazıcı'nın babasının cenaze törenine katıldı
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın babasının cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 93 yaşında vefat eden babası Mustafa Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı.
Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze namazı öncesinde Yazıcı ailesi taziyeleri kabul etti.
Mustafa Yazıcı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Yazıcı'nın naaşı, cenaze aracına taşındı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi.
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Mustafa Yazıcı'nın cenazesi, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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