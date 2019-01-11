Başkan Erdoğan: 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık.' dedi.
"Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, kabul ettirme sanatıdır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını seçimleri yürütmekle görevli kurumlarımıza yükleme gayretlerine her dönemde şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz.
Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkacak sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz."
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