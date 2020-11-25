25 Kasım 2020 Çarşamba 12:05 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:18

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra çok daha can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalırız



(Kovid-19) Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz.

Türkiye olarak bölgemizdeki sorunlarla ilgilenirken asla yayılmacı bir anlayışla hareket etmedik.



Akdeniz'de Türk gemisine korsan baskın



Bunun uluslararası hukukta yeri yok. Gemideki video kayıtları gerekli yerlere gönderiliyor, gönderilecek.