Başkan Erdoğan İnönü'nün Amerika bayraklı fotoğrafını göstererek: İşte CHP'nin geçmişi bu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanış oturumunda konuştu. Erdoğan, İsmet İnönü'nün elinde Amerikan bayrağının olduğu fotoğrafı göstererek, 'İşte bunların geçmişi bu' dedi.
Başkan Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampının kapanışında konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
AK Parti medeniyetimizin ve tarihimizin kendisine yüklediği bu büyük davayı hep ileriye taşımayı başarmıştır. Bu yola birlikte çıktığımız arkadaşlarımızın pek azı dışından tamamının bugün burada olması imtihanımızı alnımızın akıyla verdiğimizi göstermektedir.
Gün oldu vesayetin kıskacında bizi boğmaya çalıştılar, gün oldu sokaklarımızı karıştırmak istediler, gün oldu FETÖ kumpasını kullanarak ülkemizi işgal etmeye kalkıştılar. Bu tuzakların senaryoların hepsini boşa çıkardık.
KILIÇDAROĞLU'NA: KORKAKSIN, ÜRKEKSİN, NE MİLLİSİN NE YERLİSİN
Biz gece Atatürk Havalimanı'na iniyoruz bizden 2-2,5 saat önce Bay Kemal oradan tanklar öncülüğünde otomobile bindiriliyor Bakırköy Belediye Başkanının evinden darbeyi kahvesini yudumlayarak izliyor. Sen böyle bir adamsın. Korkaksın, ürkeksin, ne millisin ne yerlisin.
"Bizi üzüntüye gark eden zihniyetin en büyük temsilcisi anamuhalefet partisi CHP'dir"
Bizi en çok üzen siyasi alternatif konumundaki partinin Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı safta olmalarıdır. Bizim sorunumuz asla siyasi muhalefetle değil. Biz en kritik dönemlerde düşmanlarımızın saflarında yer alanlardan mustaribiz. HDP'yi, terör örgütleriyle ilişkisini kesmedikçe muhatap görmemiz mümkün değildir. Gezi olaylarında vandallarla mücadele ediyoruz CHP'yi yanlarında buluyoruz, FETÖ'yle mücadele ediyoruz CHP'yi onların saflarında görüyoruz. Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerine karşı mücadele yürüyoruz CHP'yi karşımızda buluyoruz. Sınır ötesinde terör örgütleri üzerine yürüyoruz, CHP'yi karşı safta görüyoruz. Yaşadığımız son hadiselerde yine benzer durumlar karşı karşıya kaldık. Türkiye ekonomik bağımsızlığına yönelik sistematik saldırıya karşı tarihi mücadeele veriyor. Ana muhalefet ne yapıyor, safını karşı tarafın yanında belirleyerek ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bunun adı olsa olsa alçaklıktır.
"IMF DEFTERİ KAPANMIŞTIR"
Biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar borçla devraldık, 2013'te sıfırladık. Gezi olaylarından başlayan ve devam eden dönemde yaşadıklarımızı IMF borcunu bitirmemizden bağımsız görmüyorum.
Türkiye 1960 darbesinin ardından IMF'nin eline düşmüş ve AK Parti dönemine kadar kurtulamamıştır. IMF le yaptığımız 19 antlaşmadan Türkiye'nin ne kazandığını bilemiyoruz ama çok büyük siyasi kayıplar yaşamıştır.
Özellikle kamu, hane halkı, bankalar ve özel sektör borçluluk alanlarında olumlu bir görüntüye sahibiz. Türkiye kamu, hane halkı ve özel sektör borçları konusunda endişe duyulmasın gereken bir noktada değildir. TÜrkiye'nin IMF ile yolunun kesişmesi söz konusu olamaz. Türkiye, IMF defterini açmamak üzere kapatmıştır.
İlk IMF anlaşmasının altında Gürsel'in, onu takip eden dört anlaşmanın altında da CHP Genel Başkanı İnönü'nün imzası vardır Bay Kemal. Bakın bu fotoğrafki kişi İnönü. Elindeki bayrak Türk bayrağı değil, ABD bayrağı. İnönü’nün elinde Türk bayrağı yok. ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün en olsun. İnönü bunu elinde ne için taşıyor? Teşekkür için taşıyor.
Ve şu anda güneyimizde Amerika’nın kokartlı askerleri PKK ve YPG ile kol kola. Peki bunlar kimle kol kola CHP ile HDP ile kol kola.
AF TARTIŞMALARI
Af meselesinden çocuk istismarına geniş yelpazeye yayılan tartışma konularında bizim öncelikli ölçümüz mahşeri vicdandır. Geçmişte çok aflar çıkarıldı. Bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz? Arkadaşlar biz böyle düşünemeyiz. Geçmişte bunları gördük. Rahşan affından gördük ondan önceki aflarda gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Ölçü belli. Bu ölçüye göre talimatımızı kendilerine verdik. Yapılabilecek bir şey varsa bunu en geniş anlamda çalışmalarınızı yapın bu konuda ne gibi adımlar atarız bakalım. Efendim 'Cezaevleri dolmuş.' Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz."
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