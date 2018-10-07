Başkan Erdoğan İnönü'nün Amerika bayraklı fotoğrafını göstererek: İşte CHP'nin geçmişi bu

Başkan Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampının kapanışında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti medeniyetimizin ve tarihimizin kendisine yüklediği bu büyük davayı hep ileriye taşımayı başarmıştır. Bu yola birlikte çıktığımız arkadaşlarımızın pek azı dışından tamamının bugün burada olması imtihanımızı alnımızın akıyla verdiğimizi göstermektedir.

Gün oldu vesayetin kıskacında bizi boğmaya çalıştılar, gün oldu sokaklarımızı karıştırmak istediler, gün oldu FETÖ kumpasını kullanarak ülkemizi işgal etmeye kalkıştılar. Bu tuzakların senaryoların hepsini boşa çıkardık.

KILIÇDAROĞLU'NA: KORKAKSIN, ÜRKEKSİN, NE MİLLİSİN NE YERLİSİN Biz gece Atatürk Havalimanı'na iniyoruz bizden 2-2,5 saat önce Bay Kemal oradan tanklar öncülüğünde otomobile bindiriliyor Bakırköy Belediye Başkanının evinden darbeyi kahvesini yudumlayarak izliyor. Sen böyle bir adamsın. Korkaksın, ürkeksin, ne millisin ne yerlisin.

"Bizi üzüntüye gark eden zihniyetin en büyük temsilcisi anamuhalefet partisi CHP'dir"