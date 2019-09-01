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Başkan Erdoğan: Fitne ateşinin yakılmasına rıza göstermeyeceğiz

Başkan Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende konuştu. Erdoğan konuşmasında 'Bu kutlu çatının altında, Rabbimizin 'öldürmekten beterdir' buyurduğu fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz.' açıklamasında bulundu.

  • AA
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Başkan Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYİ TERÖR BARONLARINA PEŞKEŞ ÇEKEMEZ"

"Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez." diyen Erdoğan, "Hiçbir devlet, belediyenin teröristlerin arka bahçesi haline dönüşmesini eli kolu bağlı izlemez." ifadelerini kullandı.

"FİTNE ATEŞİNİN YAKILMASINA KESİNLİKLE RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne yarışı değildir, fesat yarışı değildir." dedi.

"Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu kutlu çatının altında, Rabbimizin 'öldürmekten beterdir' buyurduğu fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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