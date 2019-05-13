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Başkan Erdoğan: AK Parti'yi yeni isimlerle zenginleştireceğiz

Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan iftar sonrası yaptığı konuşmasında 'K Parti'yi ve Türk siyasetini yeni vizyonlarla, yeni projelerle, yeni isimlerle hep birlikte zenginleştireceğiz.' dedi.

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Başkan Erdoğan, "AK Parti'yi ve Türk siyasetini yeni vizyonlarla, yeni projelerle, yeni isimlerle hep birlikte zenginleştireceğiz." dedi. 

Erdoğan, "AK Parti bir kadro partisi olarak kurulmuş bugüne kadar kazandığı başarılara da hep istişareyle, ekip çalışmasıyla, dayanışmayla ulaşmıştır. Bundan sonraki başarılarımızın yolu da işte bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyor." diye konuştu. 

Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimlerindeki usulsüzlükleri, hataları araştırırken sandık kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik." dedi. 

Erdoğan, "(İstanbul seçimleri) Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Ayrıca oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlar belirledik." şeklinde konuştu. 

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