Başkan Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı'nda konuşuyor
Başkan Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı'nda düzenlenen programda konuşuyor
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
İçeriden ve dışarıdan gelen nifak girişimlerine rağmen #Yenikapı ruhunu diri tutmayı başardık
FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyemizden temizlenmesinde MHP ile işbirliğimizin önemli payı bulunuyor
Böyle bir dönemde hiç kimse kendi çıkarlarını milletin maslahatının önüne koyamaz, memleketin geleceğini ateşe atamaz, dönem fedakarlık ve uzlaşma dönemidir
Önce millet önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız, bu şuurla hareket eden herkese kapımız açık
Türk demokrasisinin üstüne vesayet gölgesinin düşmesine müsaade edemeyiz. Ne çukur ne de 15 Temmuz ihanetlerine izin vermedik veremeyiz
18 sene önce yola revan olurken bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Bugün 18 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye var
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