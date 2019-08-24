Başkan Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İçeriden ve dışarıdan gelen nifak girişimlerine rağmen #Yenikapı ruhunu diri tutmayı başardık

FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyemizden temizlenmesinde MHP ile işbirliğimizin önemli payı bulunuyor

Böyle bir dönemde hiç kimse kendi çıkarlarını milletin maslahatının önüne koyamaz, memleketin geleceğini ateşe atamaz, dönem fedakarlık ve uzlaşma dönemidir

Önce millet önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız, bu şuurla hareket eden herkese kapımız açık

Türk demokrasisinin üstüne vesayet gölgesinin düşmesine müsaade edemeyiz. Ne çukur ne de 15 Temmuz ihanetlerine izin vermedik veremeyiz

18 sene önce yola revan olurken bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Bugün 18 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye var