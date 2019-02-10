Başkan Erdoğan AKM temel atma töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

Kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak, gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz.

Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin hayata geçirilmesi için yeni bir adımı atmaktayız. 5 ayrı bloktan oluşuyor. Bina içerisinde 2073 kişilik dünya standartlarının üzerinde bir opera salonu, 828 kişilik bir tiyatro salonu ve bunlara ait sahne, kulis odaları yer alıyor.

Ayrıca projede çalışma odaları, kayıt sütüdyoları ve prova salonları, sanat galerileri, millet kıraathaneleri de yer alıyor.

"2 YIL İÇİNDE HİZMETE SUNACAĞIZ"

Toplam yatırım bedeli 860 milyon lira olan Atatürk Kültür Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız. Tarih, medeniye, kültür başkenti İstanbul'a şanına yakışır bir eseri kazandıracağız.

Farklı kurumların yaptığı incelemeler eski binanın artık kullanılamaz durumda olduğunu ortaya koymuştur. Raporlar, depreme dayanıklılık bakımından gecekondudan farklı olmadığını göstermişti. Eski yapının yıkılıp daha ferah bir bina yapılmasına karşı çıkanlar, ideolojik bağnazlıkla hareket ediyordu. Bu sözde sanatseverlerin gezi olayları sırasında neler yaptıklarını hepimiz çok iyi hatırlıyoruz.