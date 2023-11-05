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  • Başkan Erdoğan'dan ''Özgür Özel'' açıklaması: Al birini, vur diğerine
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Başkan Erdoğan'dan ''Özgür Özel'' açıklaması: Al birini, vur diğerine

Rize'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'le ilgili, 'Bay Bay Kemal, Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a bay bay dedi. Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat da Selahattin Demirtaş'a ve Kavala'ya selam verdi. Al birini, vur diğerine' diye konuştu.

5 Kasım 2023 Pazar 14:56 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan ''Özgür Özel'' açıklaması: Al birini, vur diğerine
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay Bay Kemal kime bay bay dedi. Edirne'deki terörist başına, Kavala'ya dedi. Kongreyi kazanan zat da aynı isimlere selam verdi, Demirtaş'a selam verdi Kavala'ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin." dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • kongre kavgası

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