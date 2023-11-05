Başkan Erdoğan'dan ''Özgür Özel'' açıklaması: Al birini, vur diğerine

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay Bay Kemal kime bay bay dedi. Edirne'deki terörist başına, Kavala'ya dedi. Kongreyi kazanan zat da aynı isimlere selam verdi, Demirtaş'a selam verdi Kavala'ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin." dedi.