Başkan Erdoğan: Aliyev kardeşimle görüştüm, zafere yaklaşıyoruz

07 Kasım 2020 Cumartesi 15:08 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 15:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

*Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Maraş'ta olmak her defasında bizleri hecanlandırır, mutlu eder. Sana boşuna Türkiye'nin köşe başı, kalem taşi denmemiş Ey Maraş. Sen de peygamberimizi dünya gözüyle gören ashabın kerameti var. Sen de gönül sultanlarının duası var. Sen de güzellik var, Sen de kahramanlık var, Sen de bereket var. Sen de bizi biz yapan değerler var. Sen de şiir var, edebiyat var. Sen de bize gölge edecekse ancak ay yıldızlı al bayrak gölge eder diyen bayrağın gölgesinden başka gölge tanımayan yiğitlerin istiklal aşkı var.

*Ülke ve millet olarak en az 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bir asır önceki gibi bizi adeta içinde boğmak yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir sirkeleniş yeni bir şahlanışla dünyaya barış, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz.

*Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en büyük ispatıdır. Kadın kollarımızın üye sayısının 5 milyon 200 bine ulaşması bu mücadeleye hanım kardeşlerimizin de sahip çıktığını net göstermektedir. Gençlik kollarımızın üye sayısının 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadeleye gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır. Hedefimiz 2023'e kadar her yıl bir milyon yeni üye ile kervanı menzile ulaştırmaktır.

*Kaderimizi Türkiye'nin kaderi ile, istikbalimizi milletimizin istikbali ile bir görüyoruz. Bu güne kadar hep AK Parti milletin partisidir dememizin nedeni budur. Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun kimsenin şahsi hesaplarını, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişim gerçeğinden kopmadan fakat davamıza bağlılığını koruyan herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz.

*Ahde vefayı asla elden bırakmadık. Köklerimizden kopmadan yeni çiçeklerle, fidanlarla kendimizle birlikte tüm dostlarımızı kucaklayan ulu bir çınar gibi büyüyoruz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. İmanımızla sağımıza solumuza önümüze arkamıza bakmadan davamıza sahip çıkıyoruz. Tüm kalbimizle yoluna hayatımızı koyduğumuz davamızı zafere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

*Allah'ın yardımı ve milletimizin yoldaşlığı dışında bir güç aramadan mücadelemizi hep daha ileriye taşıyarak büyütüyoruz. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu her güne bu anlayışla başlamaktır. Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olmak mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir.

*Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesine yaptığımız katkının en yakın şahidi milletimizin bizzati kendisidir. Her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 3'e, 5'e, 10'a katlayan yatırımlarımız var. Mesela, 18 yılda Kahramanmaraş'a eski rakamla 35,5 katrilyon lira yatırım yaptık. Yani 35,5 milyar bugünün rakamıyla.

*Bu yatırımlarla eğitimde 6 bin 146 yeni derslik inşa ettik. İkinci devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ni kurduk. 4 bin 465 yatak kapasiteli yurtları yaptık. Kahramanmaraş için 4 millet bahçesi projemiz bulunuyor.

*Kahramanmaraş için 4 millet bahçesi projemiz bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 5 katrilyon yeni rakamla 5 milyar lira tutarında kaynak aktararak destek yaptık. Sağlıkta 14'ü hastane toplamda bin 165 yataklı sağlık tesisi kazandırdık.

*TOKİ vasıtasıyla 4 bin 119 konut projesini hayata geçirdik. Şehrimiz için bugün büyük önem taşıyan ulaşım projesinin resmi açılışını yapacağız. Peyder pey trafiğe açılan 64 kilometrelik yolun bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Güzergahı üzerinde 11 adet tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü, 6 adet köprülü kavşak bulunan bu yolun ülkemize şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

*Kavşak görevi ifa eden bu güzergah ekonomimiz için de büyük öneme sahiptir. Tünellere ve yola Kahramanmaraş'a yakışır isimler verdik. İnşallah bunları açılış töreninde açıklayacağım. İnşası süren Göksun-Kayseri hududunu Göksun-Elbistan yolunu Kahramanmaraş-Nurdağ yolunu ve Narlı, Pazarcık, Elazığ yolunu seneye tamamlıyoruz. Elbistan-Malatya hududu yolunu da yaparak doğu-batı aksını tamamlamış olacağız. Kahramanmaraş'taki demiryollarını tamamen yeniledik veya iyileştirdik.

*Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren hattı ile Kahramanmaraş'ı hızlı tren ile buluşturacak hattın etüd projesinde sona yaklaşıldı.

*Şehrimize 5 baraj ve 4 gölet kazandırdık. 16 baraj ve 2 göletin inşaat çalışmaları devam ediyor.

*Kahramanmaraş'ın içme suyu sorununu elhamdülillah çözdük. Kahramanmaraş merkeze ve 9 ilçemize doğal gaz arzı sağladık. İnşallah önümüzdeki dönem Kahramanmaraş'ı çok daha büyük hizmetlerle buluşturacağız.

*Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe karşısına çıkan engeller artıyor. İstiklal harbinin ardından umut verici bir kalkınma başlatan Türkiye malesef tek parti CHP çapsızlığı nedeniyle bu treni kaçırmıştır. Rahmetli Menderes ve Özal'ın temsilcisi olduğu kalkınma adımlarımız darbeler ve vesayet eliyle yarım bırakılmıştır. Bu dönemlerin faturası ise hep milletimize çıkartılmıştır. Benzer şartlarda yola çıkan pek çok devlet özgürleşip zenginleşirken biz enerjimizi iç mücadelelerle heba ettik. İşte biz böyle bir Türkiye devraldık. Bugünlere gelmemiz kolay olmadı.

*Yaşadıklarımızı hatırlayın. Vesayetin önümüze çıkardığı tuzakları hatırlayın. Milletimizi birbirine düşürmek için ortaya atılan iftiraları o Taksim gezi hareketlerini hatırlayın. Çukurcularını hatırlayın. Terörle verdiğimiz o mücadeleleri hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını hatırlayın. Bütün bunlar olurken hamdolsun dik durduk ve terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik.

*Sonunda hamdolsun kazandık. Şairin dediği gibi biz bugünlere tüzüklerle çarpışa çarpışa geldik. Kimi zaman yutkunduk, kimi zaman kalbimizde fırtınalar koptu, gözlerimizde şimşekler çarptı. Kimi zaman var gücümüzle hakikati haykırdık ama hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık.

*Hep Hakk'ın hakikatin yolunda milletimizin bize gösterdiği istikamette çalıştık. Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürü, kanla, gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine gerçeği haykırmaktan dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik. Suriye'de Libya'da biz var olduk şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk biz varız. Bu sabah, İlham Aliyev kardeşimle görüştük şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyincede ayrıca mutlu olduk. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar.

*AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ı kim neden seviyor veya sevmiyor diye bakınca netice budur. Ne işin var senin, Libya'da, Azerbaycan'da, Suriye'de işte bizi bu yüzden sevmiyorlar. Biz zalien karşısında duracağız. Bizi ümmet sever, bizi mağdurlar sever bize o yeter. Buna karşılık bizden hainler nefret eder.

*Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik kimsenin bize itirazı olmazdı. Eğer terör örgütlerinin başını ezmeseydik kimse bize yan gözle bakmaz saldırmazdı. Eğer IMF'ye bağlı ekonomik düzeni kırmasaydık kimsenin bizden şikayeti olmazdı. 23 göreve geldiğimizde, 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. 2013'te bu borcu sıfırladık. Ama ne diyor CHP, bak böyle gidemeyeceksiniz IMF'den borç alın. Bunlar bizi ne zannediyorlar. CHP, IMF'den borçlanmaya alışmış biz bu duruma düşmeyeceğiz. Darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık kimse bize ateş püskürmezdi.

*Şimdi hamdolsun Kıbrıs'ta seçim yapıldı. Bu seçim neticesinde Türkiye'yi seven Türkiye'yi kabullenmiş bir kardeşimiz orada Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde biz Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte heyetimizle Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız sonrasında Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız.

*Anavatan-Yavruvatan birlikteliğimizi orada bizzat yaşayarak ortaya koyacağız. Buna ihtiyaç var bu gecikti. Tüm bunları yapmasaydık biz milletimizin yüzüne bakabilir miydik? Bunları yapmasaydık biz biz olabilir miydik? İşte bunun için diyoruz ki hem mücadeleyi yürüteceğiz hem bedelini ödeyeceğiz hem de hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.