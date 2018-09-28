Başkan Erdoğan: FETÖ'nün binlerce mensubu da Almanya'da elini konulu sallayarak dolaşıyor
Almanya'da konuşan Başkan Erdoğan, 'FETÖ'nün binlerce mensubu da Almanya'da elini konulu sallayarak dolaşıyor.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, kritik temaslarda bulunduğu Almanya ziyaretinde açıklamalar yapıyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Geniş bir gündem içerisinde zaman zaman görüş ayrılıklarının olması doğaldır. Bunları diplomasinin imkanlarını kullanarak aşmaktır. Türkiye ve Almanya bu başarıyı defalarca göstermiş ülkelerdir. Son zamanlar da yaşananları geride bıraktığımıza inanıyorum."
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