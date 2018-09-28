Başkan Erdoğan: FETÖ'nün binlerce mensubu da Almanya'da elini konulu sallayarak dolaşıyor

Başkan Erdoğan, kritik temaslarda bulunduğu Almanya ziyaretinde açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Geniş bir gündem içerisinde zaman zaman görüş ayrılıklarının olması doğaldır. Bunları diplomasinin imkanlarını kullanarak aşmaktır. Türkiye ve Almanya bu başarıyı defalarca göstermiş ülkelerdir. Son zamanlar da yaşananları geride bıraktığımıza inanıyorum."

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