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Başkan Erdoğan Almanya'nın başkenti Berlin'de

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'den ayrılan Başkan Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de.

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Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'den ayrılan Başkan Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de.

7 yıl sonra ilk kez Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştiren Başkan Erdoğan yarın ilk olarak Almanya Cumhurbaşkan Frank Walter Steinmeier tarafından resmi törenle karşılanacak.

Başkan Erdoğan ile beraberindeki eşi Emine Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor

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