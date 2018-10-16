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Başkan Erdoğan: Amacımız bizler için kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Amacımız bizler için kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"CHP'nin direnmesi netice vermez, olayın parlamento boyutu var"

"Trump geciken bir açıklama yaptı, Türk yargısına güvenmesinin neticesidir"

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