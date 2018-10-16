Başkan Erdoğan: Amacımız bizler için kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Amacımız bizler için kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak' dedi.
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