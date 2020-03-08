08 Mart 2020 Pazar 14:53 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 14:53

Sığınmacılar konusunda Avrupa ülkelerinin sergilediği çifte standarda yönelik dünyadan yükselen tepkiler artmaya başladı. Son olarak, New York Times gazetesinin Avrupa Diplomatik Masa Şefi Steven Erlanger, Avrupa'nın sığınmacılarla ilgili politikasını eleştiren bir yazı kaleme aldı. Erlanger, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili duruşunu öven Erlanger, "Türkiye sığınmacılara sınırını açınca, Avrupa 2016'dan beri satın alınan zamanı kullanmadaki başarısızlığını ortaya koydu." diye yazdı.

"TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜÇLERİ İDLİB’DE OLASI TOPLU KATLİAMI ÖNLEDİ"

Avrupa Birliği'nin (AB) garip bir ahlaki çatışma içinde olduğunu belirten Erlanger, Başkan Erdoğan’ın Avrupalıların görmezden gelmeyi seçtikleri problemleri çoğunlukla "tek başına üstlenen bir lider" olduğunu söyledi.

Yazısında Türkiye’nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Erlanger, Türkiye’nin askeri güçlerinin İdlib’de olası toplu katliamı önlediğini belirtti.

Türkiye’nin 4 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığına değinen Erlanger, AB'nin Suriye’deki halka 60 milyon avro, Atina’ya ise mevcut sığınmacı krizi için 700 milyon avro yardım yapacağını vurguladı.