Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde konuşuyor

04 Eylül 2020 Cuma 17:09 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 17:41

Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümleri açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde konuşuyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun bir diğer özelliği de döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar vasıtasıyla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır.

Hesaplamalara göre bu otoyol ile yılda toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancımız olacak.

Mevcut yolda 317 km’yi 4 saat 14 dakikada kat eden bir sürücü, Otoyolu kullandığında 275 km giderek 2 saat 22 dakikada aynı yolu gidecektir.

Karayolu, havayolu, demiryolu taşımacılığında ülkemize adeta çağ atlattık

Ülkemize son 18 yılda kazandırdığımız yeni otoyol mesafesi bin 581 kilometreyi buldu.

Açtığımız tünellerle zor coğrafyaları ulaşılır hale getirdik.

Ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 km’ye ulaştı. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 610 km’den 27 bin 500 km’ye yükselttik.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün her aşamasında bizzat orada olduk. Hedefimiz 18 Mart 2022’ de hizmete açmaktır

Durmak yok, yola devam. Bu anlayışla çalışmaları sürdürüyoruz

Türkiye’nin boynundaki siyasi boyundurukları kırıp attık

Kendine güvenen, kendine inanan bir ülke inşa ettik, bir Türkiye inşa ettik