Başkan Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret ederek, dua okudu.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.
Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.
Erdoğan, mezarlık ziyaretinin ardından Kısıklı'daki konutuna döndü.
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